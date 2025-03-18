Huawei подала в суд на китайского блогера за критику седана Maextro S800

Китайская компания Huawei подала иск на местного автомобильного блогера, требуя компенсацию в размере 140 000 долларов за критику их роскошного седана Maextro S800. Блогер ответил, что подаст встречный иск на сумму 340 000 долларов.

Несколько недель назад Huawei выпустила серию видеороликов, в которых сравнивала S800 с Mercedes Maybach S680 в различных условиях, в том числе проводя тест на «крабовом хождении». В одном из видео они тестировали подвеску, проезжая как S800, так и Maybach через небольшой пруд с водой, стеклом и песком.

Результаты показали, что S800 не оставил следов на воде и других материалах, в то время как Maybach разбил стекло и расплескал воду. Huawei использовала это сравнение, чтобы подчеркнуть превосходство S800 в комфорте вождения и его архитектуру Turing Dragon, которая включает в себя интегрированную платформу с активным сенсором, центральным управлением, интеллектуальным анализом и автономным обучением. Однако это вызвало сомнения у автомобильных блогеров.

Китайский блогер Racing Frappuccino (赛车星冰乐) выпустил видео на Weibo, в котором заявил, что видео Huawei было тщательно рассчитано с использованием сложных математических формул. Он утверждал, что глубина пруда (4,5 см) была точно подобрана, чтобы S800 мог пересечь его, не расплескав воду, в отличие от Maybach, и что это видео не может действительно отражать преимущества подвески или комфорта вождения S800. Он также заявил, что это типичный маркетинговый ход Huawei, нацеленный на патриотичную китайскую среднюю прослойку, поддерживающую отечественные бренды. Видео стало вирусным в интернете, а позже блогер выпустил еще одно видео с извинениями, где он подражал официальному тону запуска Huawei в ответ на протест компании.

Maextro S800 – это большой роскошный седан, разработанный Huawei совместно с JAC, который поступит в продажу в этом году через магазины альянса Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA). Автомобиль имеет двухцветную окраску, 20-дюймовые колеса с самовыравнивающимися колпаками и LiDAR-сенсор на крыше. S800 предлагается в вариантах BEV (батарейный электромобиль) и EREV (электрический автомобиль с расширенным запасом хода), а также оснащается тремя электродвигателями, развивающими 635 кВт мощности (852 л.с.), или двухмоторной системой 4WD с мощностью 390 кВт (523 л.с.) и стандартным двигателем-генератором объемом 1,5 литра.