Toyota и Honda объединяются для закупки батарей, чтобы избежать тарифов США

Honda будет закупать батареи для своих гибридных автомобилей у Toyota, несмотря на то, что обе компании являются конкурентами. Это решение связано с новым заводом по производству батарей Toyota в Либерти, Северная Каролина, стоимостью 13,9 миллиардов долларов. Ожидается, что Honda будет использовать эти батареи для 400 000 автомобилей, которые она планирует продавать в США начиная с апреля 2025 года.

Хотя представители Toyota не подтвердили информацию, они подчеркнули, что компания постоянно оценивает свою конкурентоспособность и поддерживает долгосрочную стабильность рабочих мест. Новый завод Toyota, площадью 1800 акров, начнёт производить батареи весной, а к 2028 году планируется завершение его строительства.

Кроме того, китайский производитель электромобилей BYD представил платформу с 1 000-вольтовой архитектурой, которая способна заряжать машины с такой же скоростью, как заправка бензином. Также компания рассматривает возможность строительства третьего завода в Европе, вероятно, в Германии.

В свою очередь, американская компания Applied Intuition будет предоставлять ПО для коммерческих автомобилей Volkswagen Group через партнерство с Traton, ускоряя разработку программного обеспечения для грузовиков с программным управлением.