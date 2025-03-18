«Газпромнефть-СМ» внедряет цифровые технологии в диагностику оборудования

«Газпромнефть – смазочные материалы» представила результаты работы сервиса предиктивной диагностики оборудования G-Lab. Сегодня его используют крупнейшие российские компании в сфере нефти, газа, транспорта, металлургии и энергетики.

Презентация прошла на Конгрессе по цифровизации нефтегазовой отрасли России NEFT 4.0, который объединил более 200 ведущих компаний. На мероприятии ежегодно встречаются эксперты со всей России встречаются для обсуждения новых стратегий развития отрасли и демонстрации последних цифровых решений отечественных разработчиков.

Цифровой сервис G-Lab по результатам исследований работающего в механизмах масла анализирует состояние оборудования, моделирует сценарии его работы, оценивает остаточный ресурс и дает рекомендации по интервалам замены расходных материалов. Такой подход позволяет следить за исправностью техники в режиме реального времени, быстро выявлять отклонения и избегать внеплановых остановок производства, которые угрожают большими издержками.

«Сегодня бизнесу нужны точные и быстрые прогнозы, которые позволяют выстраивать стратегию технического обслуживания оборудования в реальном времени, – считает генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец. – G-Lab – это инструмент, который помогает предприятиям перейти на новый уровень цифровой зрелости».

Он отметил, что сервис осуществляет свою деятельность уже три года и отлично зарекомендовал себя.

Справка:

«Газпромнефть – смазочные материалы» специализируется на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Один из лидеров рынка смазочных материалов. Продукция «Газпромнефть-СМ» выпускается на собственных производственных площадках в Омске и Московской области. Ассортимент включает более 1000 наименований для всех секторов рынка.