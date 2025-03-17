BYD рассматривает Германию для строительства третьего завода в Европе

Китайский производитель электромобилей BYD изучает возможность строительства третьего завода в Европе, предпочтительным местом называют Германию. Решение связано с желанием укрепить присутствие на европейском рынке и избежать пошлин, которые ЕС ввел на импорт китайских электромобилей в прошлом году.

Ранее в этом месяце исполнительный вице-президент компании Стелла Ли сообщила, что BYD планирует открыть третий завод, однако конкретное место не уточнила. Новый завод станет дополнением к двум уже строящимся предприятиям в Венгрии и Турции.

Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что Германия лидирует среди возможных вариантов, несмотря на высокие затраты на труд и энергию, а также низкую производительность. Однако окончательное решение еще не принято.

Кроме того, BYD следует рекомендациям Пекина не инвестировать в страны, поддержавшие пошлины, что исключает Италию и Францию из числа возможных мест для нового завода.

Заводы BYD в Венгрии и Турции начнут работу в октябре 2025 года и марте 2026 года соответственно, их общая производственная мощность составит 500 тысяч автомобилей в год. Прогнозы S&P Global Mobility указывают, что продажи BYD в Европе удвоятся в 2025 году, достигнув 186 тысяч единиц, и вырастут до 400 тысяч к 2029 году.

Основными моделями BYD на европейском рынке в 2025 году станут Atto 3, Dolphin и Seal. Производство Dolphin и Atto 3 начнется на венгерском заводе, а в перспективе могут добавиться модели Seagull и Atto 2.