Renault создаёт электромобильный флагман на основе концепта Embleme

Renault готовит новый электромобиль, основанный на концепте Embleme, который станет самым большим чисто электрическим автомобилем компании. Длина этой модели превысит габариты семиместного внедорожника Espace.

Главный дизайнер Renault Лоуренс ван ден Акер описал концепт как воплощение будущего дизайна компании. Он отметил, что сочетание инновационных форм и функциональности — это ключевая задача при создании новых моделей.

Embleme задуман как альтернатива Citroën C5 X: это пятиместный кроссовер, который Renault называет «shooting brake» — сочетание низкого профиля и функциональности универсала. Благодаря такому формату автомобиль ниже внедорожников, но выше седанов, что позволяет размещать аккумуляторы в полу.

Электромобиль или гибрид?

Концепт оснащён гибридной системой с увеличением запаса хода, включающей 40-киловаттный аккумулятор, подзаряжаемый от розетки или водородной топливной ячейки. Однако в серийной версии рассматриваются разные варианты: от полностью электрического привода до бензоэлектрического гибрида.

Renault подчёркивает, что выбор между этими системами напрямую связан с эргономикой и внутренним пространством. Например, использование гибридной платформы может увеличить длину автомобиля, но уменьшить внутренний объём.

Особенности и технологии

Автомобиль будет построен на платформе AmpR Medium следующего поколения, с длинной колёсной базой и минимальными свесами, что является характерной чертой электромобилей. В конструкции используются аэродинамические решения: камеры вместо зеркал, скрытые дверные ручки и активный диффузор.

К 2026 году Renault начнёт выпуск аккумуляторов нового типа — LFP (литий-железо-фосфатных), которые дешевле и экологичнее. Планируется сократить углеродный след компонентов на 70% и довести долю переработанных материалов в серийных моделях до трети их веса к 2030 году.

Эта модель может стать новым шагом в развитии Renault, предлагая высокую энергоэффективность и дальность хода, сохраняя при этом футуристический дизайн и практичность. Производственная версия автомобиля ожидается не раньше 2028 года.