SAIC Volkswagen представила новый Teramont Pro с ценой от 37 500 долларов

10 марта компания SAIC Volkswagen официально представила новый полноразмерный семиместный внедорожник Teramont Pro с ценой от 269 900 до 319 900 юаней (37 500-44 500 долларов США).

Модель оснащена пятой генерацией двигателя EA888 2.0T и семиступенчатой трансмиссией DQ501 с мокрым сцеплением, что обеспечивает мощность 200 кВт и крутящий момент 400 Н·м. Разгон от 0 до 100 км/ч происходит за 7,6 секунды, а комбинированный расход топлива составляет всего 8,35 л/100 км по WLTC.

Teramont Pro включает несколько значимых технологических новшеств, таких как турбокомпрессор с переменной геометрией (VTG) и топливная система с давлением 500 бар, что обеспечивает не только высокую производительность, но и соблюдение строгих стандартов выбросов Euro 7.

Кроме того, внедорожник представлен с новым поколением интеллектуальной системы вождения IQ.Pilot, поддерживающей адаптивный круиз-контроль, смену полосы с помощью рычага и автоматическое избегание препятствий. Также имеется парковочный ассистент IQ.Drive с функцией удаленной парковки.

Внутреннее оснащение включает шестиэкранную интегрированную интеллектуальную панель с двумя AI-голосовыми системами (DeepSeek и Wenxin Yiyan), что позволяет вести многократные естественные диалоги для более удобного взаимодействия.

Размеры автомобиля составляют 5158×1991×1788 мм, а база колес — 2980 мм. Семиместная компоновка поддерживает электрическое складывание сидений, позволяя с помощью одного нажатия переключаться в пятиместный режим и увеличивать багажник с 286 л до 2427 л.

Все сиденья оснащены функциями подогрева и вентиляции, водительское кресло имеет возможность пневматического массажа, а переднее пассажирское — режим «полулежа», предоставляя комфорт для длительных поездок.

По данным China EV DataTracker, в прошлом году было продано 54 377 автомобилей Teramont. Новый Pro будет способствовать увеличению продаж на фоне усиливающейся конкуренции на китайском рынке крупных внедорожников.