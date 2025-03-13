Новый электромобиль Rolls-Royce уже в продаже

В январе Rolls-Royce объявил о планах инвестировать 300 миллионов фунтов в расширение своего завода в Гудвуде, графство Западный Сассекс. Эти средства будут направлены на создание дополнительного пространства для более сложных и дорогих проектов Bespoke и Coachbuild, востребованных клиентами, которые воспринимают роскошь как нечто глубоко личное.

Компания отметила, что эти инвестиции подготовят производственные мощности к переходу марки на полностью электрические автомобили. Одновременно было анонсировано, что второй электрокар компании после купе Spectre выйдет в этом году, что вызвало бурю слухов о возможных электрических внедорожниках и седанах Rolls-Royce. Однако реальность оказалась более традиционной.

На презентации нового Spectre Black Badge, состоявшейся в прошлом месяце, CEO компании Крис Браунридж отметил: «Конечно, я не могу раскрывать секреты, но это тот случай, когда я могу вам рассказать – ведь вы только что катались на этом автомобиле».

Оказавшись перед фактом, выяснилось, что вместо совершенно новой модели на платформе «Architecture of Luxury» Rolls-Royce разработал улучшенную, более мощную версию своего двухдверного купе. Мы не смогли понять, что это был именно тот автомобиль, пока он не был официально представлен в феврале. Тест-драйв Spectre Black Badge, первого электромобиля под этим именем, выйдет 24 марта.

Инвестиции в роскошь

Эти инвестиции в Rolls-Royce Goodwood стали крупнейшими с момента открытия завода в 2003 году. В прошлом году спрос на проекты Bespoke и Coachbuild вырос на 10%, владельцы моделей Spectre, Phantom, Ghost и Cullinan могут персонализировать свои автомобили с помощью уникальных изменений. Coachbuild обозначает ультра-роскошные индивидуальные предложения компании, такие как модели Sweptail 2017 года, Boat Tail 2022 года и Drop Tail, представленные в прошлом году.

На заводе Rolls-Royce в Гудвуде работает около 2500 человек, а его производственная мощность достигает 28 автомобилей в день.