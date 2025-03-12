Банк Канады снижает ставки на 0,25% и выражает опасения из-за тарифной войны

12 марта Банк Канады снизил свою ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 2,75%, выразив беспокойство по поводу инфляционных рисков и замедления роста экономики, вызванного неопределенностью в торговле и тарифами, введенными президентом США Дональдом Трампом.

Также было заявлено, что банк будет осторожно подходить к дальнейшим изменениям ставок, учитывая как влияние роста затрат на инфляцию, так и последствия ослабления спроса.

После нескольких месяцев инфляции на уровне около 2% это снижение ставок стало седьмым подряд в этом году, с общим снижением на 225 базисных пунктов за девять месяцев, что делает Канаду одной из самых агрессивных центральных банков в мире.

Глава Банка Канады Тифф Маклем отметил, что в условиях неопределенности, вызванной тарифной политикой США, экономику ждет новый кризис, и, в свою очередь, это влияет на потребительскую уверенность и инвестиции.

Кроме того, Трамп ввел 25%-ные тарифы на сталь и алюминий с 12 марта, и в ответ Канада анонсировала введение контрмер на сумму 29,8 миллиардов канадских долларов с 13 марта.

Банк предупредил, что продолжение тарифной войны может привести к низкому росту ВВП и высоким ценам, что затрудняет принятие решения о повышении или снижении ставок.