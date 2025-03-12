Запуск электроседана BYD Qin L EV перенесен на 23 марта

Компания BYD перенесла запуск своего нового электроседана Qin L EV с 12 марта на 23 марта. Это первый электромобиль с 800V высоковольтной системой, предназначенный для ценового сегмента от 100 000 до 150 000 юаней (13 900 – 19 400 долларов США).

Ранее сообщалось, что автомобиль будет оснащен ультрабыстрой зарядкой мощностью 800В и 5C, что делает его уникальным в своей ценовой категории. Дизайн интерьера BYD Qin L EV во многом схож с моделью DM-i, но включает несколько отличий, таких как переработанные воздуховоды, новый четырехспицевый руль и обновленная отделка дверей.

Снаружи электроседан выделяется скрытыми дверными ручками и 18-дюймовыми колесами, а также сквозной задней светодиодной полосой. Размеры автомобиля составляют 4720 мм в длину, 1880 мм в ширину и 1495 мм в высоту при колесной базе 2820 мм.

BYD Qin L EV оснащен системой помощи водителю Eye of God’s Eye C (DiPilot 100), которая обеспечивает такие функции, как помощь в навигации по трассе и интеллектуальная парковка.

Автомобиль предлагается с двумя вариантами электрических моторов мощностью 110 кВт и 160 кВт, оба с задним приводом. Он оснащен аккумуляторами емкостью 46,08 кВт⋅ч и 56,64 кВт⋅ч, что обеспечивает запас хода в 470 км и 545 км соответственно.

Точная цена BYD Qin L EV еще не была раскрыта.