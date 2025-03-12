«Газпромнефть-СМ» развивает производство сверхчистых белых масел

«Газпромнефть – смазочные материалы» (оператор бизнеса масел «Газпром нефти») начала промышленный выпуск белых масел наивысшей степени очистки в Омске. Такая продукциях широко используется в стратегических областях: медицина, пищевая промышленность, фармацевтика, косметика, парфюмерия. Первые партии уже доставлены российским предприятиям, но впереди – большие планы.

Белые масла не имеют цвета, запаха и совершенно безопасны для людей и животных. Такие показатели, в частности, достигаются в процессе производства благодаря многоэтапной и глубокой очистке нефтяного сырья. Технологии выпуска сверхчистых смазочных материалов доступны ограниченному кругу производителей как в России, так и в мире. Белые масла компании прошли все испытания и получили сертификаты Евразийского реестра пищевых смазочных материалов и государственного стандарта (ГОСТ).

«Длительное время на внутреннем рынке были представлены преимущественно иностранные белые масла. <…> Производственные мощности «Газпром нефти» позволят до конца 2025 года обеспечить более 30% потребности российского рынка белых масел», – сообщил генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.

«Газпромнефть – смазочные материалы» производит автомобильные и индустриальные масла для всех отраслей экономики, а ассортимент включает больше тысячи наименований продукции. О том, как и где компания производит свою продукцию, читайте здесь.