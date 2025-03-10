Ford вложит до 4,76 млрд долларов в свою немецкую дочернюю компанию

Компания Ford Motor Co. объявила о намерении вложить до 4,4 миллиарда евро (4,76 миллиарда долларов) в свою немецкую дочернюю компанию Ford-Werke, пытаясь восстановить свой бизнес в Европе.

Компания заявила, что Ford-Werke продолжит реализацию своей стратегической трансформации, направленной на снижение расходов в Европе и повышение конкурентоспособности. Об этом было сообщено в пресс-релизе, после того как Financial Times впервые сообщила о новостях.

«Рекапитализируя наши немецкие операции, мы поддерживаем трансформацию бизнеса в Европе и усиливаем нашу способность конкурировать с обновленным портфолио продукции», — заявил Джон Лоулер, вице- председатель Ford, в официальном заявлении.

«Чтобы построить устойчивый бизнес в Европе, нам также необходимо продолжать упрощать наше управление, снижать затраты и повышать эффективность», — добавил он.

Лоулер призвал европейских законодателей разработать четкую программу поддержки внедрения электромобилей и привести цели по выбросам в соответствие с требованиями потребителей.

Новые финансовые обязательства компании включают капиталовложения для решения проблем с избыточным кредитованием на предприятии Ford-Werke и финансирование многолетнего бизнес-плана.

Европейская автомобильная промышленность столкнулась с закрытием заводов из-за жесткой конкуренции со стороны Китая, что снизило спрос. Отрасль также ожидает введения пошлин США.

Компания Ford сокращает тысячи рабочих мест в Европе, в том числе в Германии, где проблемы испытывает и местный гигант Volkswagen Group.