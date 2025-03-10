Xiaomi SU7 Ultra с мощностью 1,526 л.с. потерпел аварию на треке в Китае

Электрический седан Xiaomi SU7 Ultra с мощностью 1,526 л.с. попал в аварию на треке в Китае всего через несколько дней после начала доставки автомобилей первым покупателям. Компания Xiaomi порекомендовала владельцам данного автомобиля пройти официальное обучение вождения перед использованием на треке.

Модель SU7 Ultra была представлена в Китае 27 февраля и быстро набрала популярность благодаря стартовой цене 529,900 юаней (около 72,800 долларов США). После презентации модель собрала 10,000 заказов всего за два часа. Первая партия автомобилей начала доставляться покупателям в марте. Уже через 10 дней после старта продаж один из владельцев SU7 Ultra попал в аварию на треке.

9 марта в китайских соцсетях Weibo было опубликовано видео с аварией SU7 Ultra. Это первый случай на треке для этой модели, которая начала доставляться 2 марта. На записи видно, как автомобиль выходит из поворота и ускоряется на прямой. Однако водитель слишком поздно начал тормозить, в результате чего машина врезалась в стену из покрышек. Скорость автомобиля на момент столкновения превышала 120 км/ч. В результате аварии повреждены капот, передний бампер, крылья и фары. Подушки безопасности сработали, обеспечив безопасность водителя.

До этого модель Xiaomi SU7 также попадала в новости из-за аварий на треках в Китае. В обычной версии SU7 наблюдались проблемы с тормозами, которые перегревались при использовании на треке, что приводило к авариям. В ответ на эти инциденты представители Xiaomi заявили, что SU7 предназначен для использования на дорогах общего пользования и не рекомендован для трековых заездов.

SU7 Ultra является специализированной моделью для трековых заездов, о чем официально заявила компания. Однако генеральный директор Xiaomi Auto, Лей Цзюнь, отметил, что для безопасного использования на треке рекомендуется пройти специальное обучение. Все владельцы SU7 Ultra должны пройти курс водительского обучения в Xiaomi Auto Elite Driving Training для лучшего понимания характеристик автомобиля.

Ранее сообщалось, что при первых поставках SU7 Ultra автомобили ограничиваются программным обеспечением, которое ограничивает скорость и мощность: максимальная скорость ограничена 140 км/ч, а мощность — 900 л.с. Эти ограничения снимаются после преодоления 300 км, что было сделано для предотвращения аварий.

Xiaomi SU7 Ultra оснащен тремя электродвигателями, из которых один на передней оси с мощностью 288 кВт (386 л.с.), а два на задней оси — по 425 кВт (570 л.с.) каждый. Общая мощность системы достигает 1,138 кВт (1,526 л.с.), а максимальный крутящий момент — 1,770 Нм. Разгон до 100 км/ч происходит за 1,98 секунды, а максимальная скорость превышает 359 км/ч.