Гонщица Ирина Сидоркова побывала на производстве моторных масел «Газпромнефть-СМ» и оценила его

Пилот программы развития российского автоспорта G-Drive SMP Racing, победительница этапов чемпионата и Кубка России по кольцевым автогонкам Ирина Сидоркова посетила Омский завод «Газпромнефть – смазочные материалы». Она узнала, как производят современные моторные масла и осуществляют контроль качества. «Уровень технологий, оснащенность, компетенции специалистов действительно впечатляют», – поделилась своими эмоциями спортсменка.

Ирина Сидоркова посетила ключевые объекты производства, включая участках фасовки, складской логистики и лабораторию. Сегодня на предприятии выпускается более 350 видов продукции, включая моторные масла для гоночных авто. Лабораторный контроль качества происходит на каждом этапе – начиная от поставки сырья и заканчивая отгрузкой со склада потребителю. «Становится очевидно, за счет чего компания обеспечивает такое стабильно высокое качество и надежность премиальных моторных масел. И гоночная трасса это только подтверждает», – рассказывает автогонщица.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы», отметил, что продукция компании успешно применяется как в автоспорте, так и в повседневных условиях эксплуатации: «Наши смазочные материалы одинаково эффективны и гарантируют надежную работу как обычному легковому транспорту, так и автомобилям, для которых экстремальные нагрузки и высокие скорости – обычная практика».

Справка:

«Газпромнефть – смазочные материалы» специализируется на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Один из лидеров рынка смазочных материалов. Продукция «Газпромнефть-СМ» выпускается на собственных производственных площадках в Омске и Московской области. Ассортимент включает более 1000 наименований для всех секторов рынка.