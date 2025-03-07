Обновленная Tesla Model Y собрала 200 000 предзаказов в Китае

Обновленная версия Tesla Model Y начала набирать популярность в Китае, где количество предзаказов достигло 200 000, сообщает местное издание 36kr. Рост спроса начался после запуска модели 10 января, а первые поставки начались 26 февраля.

Компания также планирует выпустить в Китае электрический пикап Cybertruck в 2025 году, несмотря на регуляторные препятствия. Несмотря на низкий спрос на пикапы в стране, Tesla уверена, что сможет привлечь молодежную аудиторию.

Запуск обновленной Tesla Model Y в Китае состоялся 10 января, и в тот же день было зафиксировано 50 000 заказов. В феврале американский автопроизводитель продал 30 688 автомобилей, произведенных в Китае (на заводе Giga Shanghai), что на 49% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти данные включают как внутренние продажи, так и экспорт, более подробная информация будет предоставлена на следующей неделе, когда CPCA опубликует данные.

Сравнивать результаты с февралем 2024 года не совсем корректно из-за перемещения китайского Нового года, поэтому правильнее учитывать данные за январь и февраль в целом и сравнивать их с таким же периодом прошлого года. Так, за два месяца 2025 года Tesla продала 93 926 автомобилей, произведенных в Китае, что на 28,7% меньше по сравнению с 131 812 в этом же периоде 2024 года.

По словам сотрудников Tesla, магазины в Пекине стабильно получали около 100 новых заказов ежедневно перед началом поставок. Однако многие из этих заказов были с возможностью возврата депозита. Перед началом поставок на сайте Tesla отображалось уведомление о «возвратном депозите», которое исчезло, как только обновленная модель начала поступать к покупателям.

После начала поставок в первые семь дней было передано более 6 000 обновленных Model Y в Китае. В линейке был представлен два варианта: версия с задним приводом, стартующая с 263 500 юаней (36 400 долларов США), и версия с полным приводом и дальним запасом хода, цена которой начиналась с 303 500 юаней (41 900 долларов США). Специальные модели «Launch Series» были доступны до 28 февраля с расширенной гарантией в качестве бонуса.

1 марта Tesla начала продажи стандартной обновленной версии Model Y в Китае по тем же ценам, но без расширенной гарантии. Время ожидания зависит от модели, с заднеприводной версией, ожидаемой через 2-4 недели, и версией с дальним запасом хода — через 6-10 недель, согласно информации на китайском сайте Tesla.

Более долгий срок ожидания зафиксирован для модели с дальним запасом хода, которая, как сообщается, имеет более высокий уровень конверсии среди предзаказов. Некоторые клиенты, ожидавшие четырехнедельную доставку стандартной Model Y, уже получили уведомления о более ранних поставках.

Кроме того, в Китае 25 февраля Tesla выпустила обновление программного обеспечения, включающее продвинутые функции помощи водителю, схожие с Full Self-Driving (FSD). Хотя это обновление вызвало интерес, сотрудники Tesla предупредили клиентов воздержаться от немедленного приобретения пакета FSD стоимостью 64 000 юаней (8 800 долларов США).

Они объяснили, что система сильно зависит от зарубежных данных и может не показывать оптимальную работу на китайских дорогах. Взамен Tesla планирует ввести месячную подписку на FSD, что, по мнению компании, будет более экономичным выбором. «Не покупайте сейчас, лучше подождите месячную подписку», — сообщили представители Tesla.

Система FSD стоимостью 64 000 юаней будет находиться под большим давлением в Китае, так как такие компании, как Xpeng и Huawei, предлагают аналогичную технологию ADAS без дополнительной платы для пользователей. BYD недавно представила свою систему ADAS под названием God’s Eye, которая позволяет вести ассистированное вождение даже в недорогих электромобилях за 9 600 долларов.

В будущем Tesla нацелена на запуск Cybertruck в Китае. Несмотря на то, что пикапы остаются нишевым сегментом в стране, смелый и футуристичный дизайн Cybertruck может помочь Tesla привлечь внимание молодежной аудитории.