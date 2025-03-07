VW может избежать 25% пошлины Трампа, но BMW и другие автопроизводители — нет

Детройт — Volkswagen Group заявила, что автомобили, произведенные в Северной Америке, скорее всего, будут освобождены от 25% пошлины, введенной президентом США Дональдом Трампом на импорт из Мексики и Канады. В то же время другие автопроизводители, включая BMW, могут не избежать этого налога.

Трамп предоставил автомобилям, которые соответствуют правилам происхождения по соглашению США-Мексика-Канада (USMCA), отсрочку на месяц, отменив ранее намеченное введение пошлин с 4 марта. Однако окончательно неясно, какие именно компании будут освобождены от пошлины.

Представитель Volkswagen сообщил, что автомобили, произведенные в Северной Америке, соответствуют условиям USMCA. В свою очередь, представитель BMW отметил, что автомобили, собранные в США и Мексике, не соответствуют правилам соглашения, что может привести к введению пошлины.

Примерно 10% продаж BMW в США составляют автомобили, привезенные из Мексики, сообщил представитель компании, добавив, что компания выступает против таких пошлин.

Mazda заявила, что в течение ближайших 30 дней модели Mazda3 и CX-30, произведенные в Мексике, не будут облагаться пошлиной в рамках соглашения USMCA, однако компания ждет окончательных разъяснений от администрации.

Автопроизводители Детройта добивались освобождения от пошлин и выразили благодарность за временное освобождение от налогов, объявленное Трампом.

Среди немецких автопроизводителей Volkswagen Group оказалась наиболее уязвимой к угрозам пошлин Трампа на автомобили из Мексики и Канады.

Бренды Audi и Porsche не имеют заводов в США, а продажи автомобилей VW в США в основном состоят из импорта с мексиканского завода. Строящийся в Канаде завод по производству батарей должен был поставлять батареи в США.

Audi, которая производит модели Q5 в Мексике, не сразу прокомментировала, соответствуют ли эти автомобили правилам USMCA.

Компания Mercedes-Benz заявила, что еще не ознакомилась с изменениями в пошлинах на импорт из Канады и Мексики и отказалась уточнять, соблюдает ли она требования USMCA.

Nissan также отказался от комментариев.