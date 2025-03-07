Volkswagen может выпустить ID.1 GTI, если на него будет спрос

Volkswagen подтвердил, что может выпустить спортивную версию ID.1 GTI, если на неё будет спрос. Это будет дань уважения таким моделям, как up! GTI и Lupo GTI.

Хотя внешний вид будущей версии может черпать вдохновение из концепта ID.GTI, вероятно, дизайн будет более сдержанным, как у предыдущих моделей up!, с небольшими декоративными элементами, увеличенными колесами и слегка расширенным передним воздухозаборником.

По словам члена правления Volkswagen по исследованиям и разработкам Кая Груница, создание спортивной версии электромобиля возможно, так как ID.1 использует тот же передний модуль, что и ID.2. Однако решение будет зависеть от реакции потребителей. Он также отметил, что наличие версии GTI в ID.1 может ограничить пространство для модели ID.2.

Volkswagen уже имеет опыт с горячими моделями сегмента A, такими как up! GTI, которая была популярна благодаря своей доступности и хорошей управляемости. Однако, из-за жестких норм выбросов, создание маленьких горячих хэтчбеков в Европе в 2025 году становится проблематичным. Электрическая силовая установка, в свою очередь, не подвержена таким ограничениям.

В отличие от старого up! GTI, который имел уникальную платформу, новый ID.1 будет использовать архитектуру ID.2All, что упростит и удешевит производство. Модульная переднеприводная платформа также соответствует стандартам VW для GTI-версий.

Однако компания подчеркнула, что спортивная версия ID.1 не является приоритетом в данный момент, так как Volkswagen сосредоточен на запуске девяти новых моделей электромобилей до 2027 года, включая первый полностью электрический GTI, который будет основан на ID.2. От продажи этой модели будет зависеть, насколько велик спрос на электрические «горячие» хэтчбеки.

Концепт ID.1 Every1, недавно представленный компанией, дал представление о возможном дизайне ID.1. Электромобиль будет оснащен мотором мощностью 94 л.с., что позволит ему развивать скорость до 130 км/ч и преодолевать до 250 км на одном заряде. Модель GTI, если она будет выпущена, вероятно, будет ориентирована больше на производительность и мощность, чем на экономичность и дальность.