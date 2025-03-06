Кроссовер Huawei Aito M8 собрал 21 000 предзаказов за шесть часов в Китае

Huawei совместно с Seres объявили о старте предзаказов нового кроссовера Aito M8 6 марта в Китае. В первые шесть часов модель получила 21 000 заказов, включая 7 500 в течение первого часа. Стартовая цена автомобиля составляет 368 000 юаней (50 650 долларов).

Модель Aito M8 является полноразмерным кроссовером с тремя рядами сидений, мощностью 526 л.с. и комбинированным запасом хода 1 526 км. Автомобиль будет доступен для покупки в апреле через магазины Huawei HIMA и шоурумы Aito по всей стране.

Особенности Aito M8

Габариты кроссовера составляют 5190×1999×1795 мм, колесная база – 3105 мм. Кроссовер выполнен в минималистичном стиле с закрытой передней частью, плоской линией крыши и 21-дюймовыми колесами. Среди других деталей – скрытые дверные ручки, светодиодная полоса между фарами и установленные на крыше лидары.

В салоне доступны два варианта компоновки: 2+2+2 и 2+3. Среди особенностей – дополненная реальность на дисплее от Huawei, тройной экран и эргономичное управление. Вариант с шестью сиденьями включает кресло второго ряда с функцией «нулевой гравитации».

Автомобиль оснащен двумя моторами с суммарной мощностью 392 кВт (526 л.с.) и турбированным 1,5-литровым бензиновым двигателем. Батарея представлена двумя вариантами: LFP или NMC емкостью 36 или 52 кВт⋅ч. Запас хода на электричестве – 310 км (CLTC), а комбинированный – до 1 526 км.

Результаты предзаказов флагмана Aito M9

Одновременно с Aito M8 стартовали предзаказы обновленного флагманского кроссовера Aito M9. За первые шесть часов модель получила 11 000 заказов, включая 3 800 в первый час. Начальная стоимость Aito M9 составляет 478 000 юаней (65 790 долларов).

Этот кроссовер доступен в версиях с гибридной и полностью электрической силовыми установками. Размеры Aito M9 – 5230×1999×1800 мм, колесная база – 3110 мм. Электрическая версия оснащена двигателем мощностью 390 кВт (523 л.с.) и батареей емкостью 100 кВт⋅ч, а гибридная – мощностью 365 кВт (489 л.с.) с двумя вариантами батарей на 42 и 52 кВт⋅ч.

Официальные продажи обновленного Aito M9 начнутся в марте.