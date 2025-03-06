S&P снизило кредитный рейтинг Stellantis на фоне давления от тарифов

Агентство S&P Global понизило кредитный рейтинг Stellantis с «BBB+» до «BBB», указав на слабые перспективы рентабельности.

В своем отчете от 6 марта аналитики отметили, что снижение цен в Северной Америке и Европе, осуществленное Stellantis в конце прошлого года, вместе с финансовыми трудностями покупателей, может ограничить рост объемов продаж и рентабельность компании в этих регионах.

Президент Дональд Трамп предоставил автопроизводителям отсрочку на один месяц по введению 25-процентных тарифов на Канаду и Мексику. Stellantis выразила благодарность за этот шаг и заверила в поддержке курса на увеличение производства автомобилей в США.

S&P также указало, что Stellantis вряд ли сможет компенсировать затраты на тарифы за счет собственных средств и, вероятно, передаст это бремя через изменение ценовой политики или перенос части сборочных операций в США.

Снижение рейтинга произошло через неделю после того, как компания дала сдержанный прогноз на 2025 год, отметив снижение годовых результатов из-за спада в американском бизнесе, что привело к смене руководства, включая уход Карлоса Тавареса с поста генерального директора.