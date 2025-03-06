«Газпромнефть-СМ» расширяет поставки масел для предприятий Красноярского края

«Газпром нефть» и правительство Красноярского края подписали соглашение о расширении сотрудничества в области поставок моторных и индустриальных масел. Благодаря этому региональные предприятия получат дополнительные объемы высокотехнологичных смазочных материалов, разработанных с учетом специфики их оборудования. Подписание документа состоялось при участии председателя правления «Газпром нефти» Александра Дюкова и председателя правительства Красноярского края Сергея Верещагина. Оператором проекта в области масел выступает дочерняя компания – «Газпромнефть – смазочные материалы».

В рамках сотрудничества продукция компании будет поставляться в различные отрасли региона, включая горнодобывающую промышленность, энергетический сектор, машиностроение, металлургию, транспорт и сельское хозяйство. Все масла разрабатываются с учетом климатических условий и технологических требований к эксплуатации техники, что позволяет значительно увеличить срок службы оборудования.

Дополнительно предприятия Красноярского края получат доступ к сервису предиктивной диагностики G-Lab, основанному на технологиях искусственного интеллекта. Этот инструмент анализирует состав масла, оценивает техническое состояние оборудования и прогнозирует необходимость сервисного обслуживания.

Такой подход позволит региональным компаниям сократить издержки на эксплуатацию техники и повысить производственную эффективность.

Александр Дюков, председатель правления «Газпром нефти»:

«Красноярский край – в числе наиболее индустриально развитых регионов России с уникальными запасами природных ресурсов. Экономика края представлена практически всеми секторами промышленности, начиная от добывающих предприятий и заканчивая машиностроением, большинство из которых многие годы применяют нашу продукцию».

Для дальнейшего развития экономического потенциала региона «Газпром нефть» готова наращивать поставки высокотехнологичной продукции и разрабатывать индивидуальные решения для красноярских предприятий, добавил Александр Дюков.

«Перед регионом стоят важные задачи по достижению технологического лидерства, инфраструктурному развитию, обеспечению устойчивой динамичной экономики, созданию комфортной безопасной среды и других национальных целей», – заявил Сергей Верещагин, председатель правительства Красноярского края.

Расширение сотрудничества позволит предприятиям Красноярского края не только получить надежные смазочные материалы, но и внедрить современные технологические сервисы для оптимизации производства. Это станет важным фактором для повышения эффективности промышленного комплекса региона.