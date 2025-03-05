ЕС сохраняет цель нулевых выбросов для новых автомобилей к 2035 году

Европейская комиссия подтвердила, что сохранит цель по нулевым выбросам CO2 для новых автомобилей и фургонов, которые будут продаваться в ЕС к 2035 году. Это решение исключает возможность продажи автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями.

Комиссар по транспорту Апостолос Цицикостас сообщил, что пересмотр норм по выбросам, запланированный на 2026 год, будет вынесен на третью и четвертую четверти этого года. Однако сами цели останутся неизменными.

«Мы придерживаемся целей на 2035 год, что включает цели на 2025 и 2030 годы», — отметил Цицикостас 5 марта, представляя план действий ЕС, который должен помочь европейским автопроизводителям электрифицировать свои автопарки и конкурировать с более развитыми китайскими производителями.

Ранее, 3 марта, ЕС сообщил, что европейские автопроизводители получат три года вместо одного для выполнения требований по выбросам к 2025 году.

Некоторые организации, такие как потребительская ассоциация BEUC и исследовательская группа по транспорту T&E, раскритиковали это решение, утверждая, что оно снизит давление на производителей в плане создания более доступных электромобилей и может привести к тому, что Европа отстанет от Китая.

T&E заявила, что план ЕС для автопроизводителей — это значительная уступка отрасли, и она должна быть последней. Группа призвала законодателей стойко противостоять давлению по изменению стандартов CO2 для автомобилей на 2030 и 2035 годы.

E-Mobility Europe, объединяющая производителей электромобилей, поставщиков и компании по зарядной инфраструктуре, выразила сожаление по поводу смягчения требований для 2025 года и подчеркнула, что Европе необходимо компенсировать это решительным выполнением плана.

Организация также поддержала законодательство, которое будет предложено в этом году, касающееся корпоративных автопарков, поддержки масштабирования производства батарей и приоритетности подключения зарядных станций и инфраструктуры для тяжелых автомобилей.