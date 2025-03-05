Представлен новый Mercedes CLA Shooting Brake с просторным багажником

Новинка от Mercedes — это универсал CLA Shooting Brake, более практичная версия популярного и стильного седана CLA, которая вскоре будет официально представлена.

Хотя прототипы нового Mercedes CLA активно тестировались в последние годы, и даже недавно была возможность протестировать одну из моделей, мы уже хорошо знакомы с внешностью этого универсала.

Новая модель получит яркие фары, элементы которых будут напоминать трехлучевую звезду Mercedes, а большой логотип звезды разместится на передней решетке. Также стоит отметить задние фонари с такой же звездной подсветкой, соединенные светодиодной полосой по всей ширине, что стало трендом в последние годы.

Профиль CLA Shooting Brake в целом напоминает предыдущую модель. Стильный и обтекаемый дизайн с закругленной передней и задней частями, выдвижными дверными ручками и плавной крышей должны способствовать лучшему аэродинамическому сопротивлению и эффективности — важный аспект для Mercedes в следующем поколении CLA.

CLA Shooting Brake и CLA седан — часть новой линейки «входного уровня» от Mercedes, наряду с обновленными моделями внедорожников GLA и GLB. Все они будут использовать новую платформу MMA, поддерживающую как гибридные, так и электрические трансмиссии.

Новый CLA также предложит гибридную установку, сочетая компактный 1,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель с 27-сильным электромотором, интегрированным в восьмиступенчатую коробку передач с двойным сцеплением. Такая схема позволит управлять автомобилем на электротяге на низких скоростях и получать до 25 кВт энергии при торможении.

Электрическая версия CLA, получившая название CLA с EQ Technology, будет оснащена сверхэффективной силовой установкой с 800-вольтовой электрической архитектурой, что обеспечит сверхбыструю зарядку и позволит добавлять до 300 км на ходу за всего 10 минут зарядки.

Ожидается, что новая модель CLA седан будет представлена в ближайшее время, а CLA Shooting Brake, вероятно, появится в конце года, с первыми поставками в 2026 году.