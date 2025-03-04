Lanzante готовит гиперкар Project 95-59 в честь победы на Ле-Мане

Компания Lanzante, отмечающая 30-летие с момента своей победы на 24 часах Ле-Мана, анонсировала новый гиперкар Project 95-59, который может стать современной версией McLaren F1. В 1995 году Lanzante выиграла гонку с моделью McLaren F1 GTR, и теперь компания из Питерсфилда планирует выпустить собственный автомобиль, который будет отсылать к той самой победе. Название Project 95-59 связано с номером гонки и годом триумфа.

Компания обещает, что модель станет «самым амбициозным проектом» в её истории, и это утверждение вполне обосновано, если учесть прошлые достижения Lanzante, такие как Porsche 911 TAG Turbo с двигателем от F1. Пока детали нового проекта остаются в секрете, но известно, что автомобиль будет ограниченной серией и изготовлен на базе платформы McLaren. Ожидается, что это будет трехместная компоновка, где водитель расположится в центре, как в McLaren Speedtail.

Скоростные характеристики обещают быть впечатляющими. Lanzante ставит перед собой цель достичь 700 л.с. на тонну, что почти соответствует показателю Speedtail. Ожидается, что под капотом будет установлен двигатель V8 с двумя турбинами от McLaren, возможно, с доработками от Cosworth, с которым Lanzante уже сотрудничала.

Дизайнером Project 95-59 стал Пол Хаус, известный своей работой над McLaren P1, а также участие в разработке моделей 720S и Artura. Для Lanzante он также создал версию P1 Spider. Новый гиперкар будет оснащен стеклянным куполообразным кузовом, с простым передним дизайном и сегментированными панелями, что напоминает очертания McLaren P1.

Полный образ гиперкара можно будет увидеть этим летом на фестивале скорости в Гудвуде.