Xiaomi планирует выйти на глобальный рынок автомобилей в 2027 году

Компания Xiaomi впервые сообщила о своих планах по продажам электромобилей за рубежом. Президент компании, Уильям Лу, отметил, что они намерены выйти на международные рынки с автомобилями к 2027 году. Также Лу сообщил, что в марте начнется исследование автомобильных рынков Европы.

Эти заявления были сделаны в интервью китайскому изданию Jiemian на выставке Mobile World Congress (MWC) 2025 в Испании, где был представлен новый электромобиль Xiaomi SU7 Ultra, который стал доступен за пределами Китая.

Xiaomi объявила о своем вступлении в автомобильную отрасль в марте 2021 года, а в марте 2024 года выпустила свою первую модель — электроседан Xiaomi SU7 с ценой от 215 900 юаней (29 700 долларов США). Базовая версия модели оснащена батареей емкостью 73,6 кВт·ч от BYD, что обеспечивает запас хода до 700 км по стандарту CLTC, а также электродвигателем мощностью 220 кВт (295 л.с.) на задней оси.

Высшая комплектация оснащена батареей от CATL емкостью 101 кВт·ч, что позволяет преодолеть 800 км на одном заряде, а также двумя моторами общей мощностью 495 кВт (664 л.с.) и пиковой крутящим моментом 838 Нм. За первые 24 часа после старта продаж SU7 был полностью распродан на 2024 год.

Уильям Лу рассказал, что в первые три года после объявления о вхождении в автомобильный бизнес компания сталкивалась с множеством сомнений со стороны инвесторов. «После каждой отчетной конференции мы общались с инвесторами, и все считали, что Xiaomi опоздала и упустила лучший момент, а неудача в автомобильном бизнесе может повлиять на мобильный», — сказал он.

Однако ситуация изменилась после выхода модели SU7 в марте. Лу отметил, что после этих двух успешных запусков, компания заложила прочную основу для автомобильного направления. Он также добавил, что основной план — укрепить позиции на китайском рынке, так как без этого будет трудно развиваться за рубежом.

Xiaomi SU7 Ultra — это спортивная версия седана SU7, представленная в Китае 27 февраля. Мощность модели составляет 1527 л.с., а цена — 529 900 юаней (72 700 долларов США). За первые два часа продаж было продано 10 000 единиц, а вскоре общее количество заказов достигло 19 000.

Лу подчеркнул, что после участия в MWC он планирует посетить несколько европейских стран для изучения местных рынков. Ожидается, что компания начнет продажи автомобилей за рубежом в 2027 году.