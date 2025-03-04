Еврокомиссия предложила отсрочку на три года для выполнения целей по выбросам CO2

3 марта 2025 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для автопроизводителей ЕС будет предоставлена отсрочка на три года для достижения целей по выбросам углекислого газа, которые изначально планировались на этот год. Согласно предложению, изменения будут предоставлять гибкость в рамках выполнения норм выбросов в 2025 году.

Вместо ежегодного выполнения требований компании смогут использовать принцип «переноса и заимствования», что даст больше времени для достижения целей без изменения самих норм. Это позволит автопроизводителям не соблюдать целевые показатели в текущем году, но в дальнейшем компенсировать это улучшением ситуации.

Поскольку продажи электромобилей в 2024 году замедлились на 1,3%, что затруднило достижение целей, автопроизводители, такие как Volkswagen и Stellantis, положительно восприняли предложение. Однако некоторые компании, например Volvo, выразили обеспокоенность тем, что ослабление правил может замедлить переход на электромобили.

Некоторые экологические организации выступили против изменений, утверждая, что это ослабит конкурентоспособность европейских автопроизводителей на фоне перехода к электрической мобильности.