«Газпромнефть-СМ» создает стандарты обслуживания современного оборудования на производстве

Сложнее и требовательнее к уровню обслуживания становятся не только автомобили, но и промышленная техника на предприятиях. Это обусловило необходимость создания современных стандартов диагностики оборудования. Их формированием занялась компания «Газпромнефть – смазочные материалы», занимающая лидирующие позиции по производству моторных масел в России.

Эксперты компании делятся опытом в сфере диагностики и обслуживания оборудования с техническими специалистами международной сети G-Profi Expert Center. Комплексная система повышения квалификации разработана совместно с преподавателями крупнейших российских вузов и построена на основе многолетнего и уникального опыта «Газпромнефть-СМ» в данной сфере.

Курс разработан для развития пересекающихся навыков и актуализации знаний специалистов эксперт-центров на всех уровнях. Проект включает лекционные и практические занятия, на которых консультанты изучают работу с высокотехнологичными и современными приборами мобильной лаборатории.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Специалисты «Газпромнефть-СМ» регулярно делятся своим опытом с коллегами и будущими профессионалами на научных конференциях, отраслевых форумах, лекциях в учебных заведениях. В образовательной сфере нет места конкуренции, ведь от ее развития зависит будущее всей отрасли. Современные методики, основанные на опыте ведущих экспертов, гораздо эффективнее и способствуют созданию профессионального сообщества, готового даже к самым большим вызовам».

Справка:

«Газпромнефть – смазочные материалы» специализируется на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Один из лидеров рынка смазочных материалов. Продукция «Газпромнефть-СМ» выпускается на собственных производственных площадках в Омске и Московской области. Ассортимент включает более 1000 наименований для всех секторов рынка.