Dongfeng Peugeot-Citroen представила бренд Hedmos и анонсировала первый электроседан

3 марта компания Dongfeng Peugeot-Citroen официально запустила свой новый бренд электромобилей Hedmos (или Shijie на китайском). Название бренда происходит от слов «head» (ведущий) и «most» (продвинутый). Первая модель бренда — полностью электрический внедорожник — поступит в продажу в мае, а предварительные продажи начнутся в апреле с ценой в диапазоне от 100,000 до 150,000 юаней (от 13,700 до 20,600 долларов США).

Dongfeng Peugeot-Citroen является совместным предприятием компаний Dongfeng и Stellantis, расположенным в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Включает такие бренды, как Dongfeng Citroen, Dongfeng Peugeot и Dongfeng Fukang. Эта компания была одной из первых в Китае среди совместных предприятий и в 2015 году достигла пиковых продаж в 700,000 автомобилей в год, однако позже продажи начали снижаться. В 2020 году объем оптовых продаж составил лишь 50,000 автомобилей.

Отмечается, что еще в 2019 году компания зарегистрировала торговые марки «Shijie» и «Hedmos». Логотип бренда был разработан в виде «стрелки компаса, указывающей на север», что символизирует ориентацию на руководство и исследование неизведанных территорий.

Hedmos будет делить сеть продаж с брендами Dongfeng Citroen и Dongfeng Peugeot. Также в недавно опубликованном каталоге автомобилей китайского Министерства промышленности и информационных технологий (MIIT) была указана модель Fukang 06 с брендом Hedmos на центральной части задней части автомобиля. Fukang 06 — это компактный внедорожник с длиной 4670 мм, шириной 1900 мм и высотой 1617 мм. Максимальная мощность электродвигателя составляет 160 кВт (215 л.с.), максимальная скорость — 170 км/ч, а батареи поставляются компанией CALB-Tech.

Fukang — это классическая модель от Dongfeng Peugeot-Citroen, которая была популярна в Китае до 2009 года, после чего ее сняли с производства из-за усиления рыночной конкуренции.

Первая модель бренда Hedmos — полностью электрический внедорожник, скорее всего, будет иметь внешний вид, схожий с Fukang 06. Однако подробные характеристики пока не раскрыты, и ожидается больше информации в будущем.