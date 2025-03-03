Новый Toyota RAV4 сохранит гибридные двигатели и получит обновленный дизайн

Компания Toyota готовится представить обновленный RAV4, который станет еще более крупным и технологически продвинутым. Несмотря на изменения во внешности, автомобиль останется основан на гибридной платформе TNGA, которая используется и в других моделях марки.

Дизайн нового RAV4 будет более rugged (прочным и выносливым) с обновленными C-образными светодиодными фарами и крупной решеткой радиатора, вдохновленной новыми моделями Prius и C-HR. Внешность сохраняет четкие линии и угловатые арки, а задняя часть будет прямой, что улучшит видимость и внутреннее пространство.

Внутри ожидается значительное обновление с большими экранами, цифровыми приборами и улучшенными материалами отделки. Внешний вид и функции могут быть вдохновлены такими моделями как Toyota Land Cruiser.

Что касается двигателей, то в Европе для нового RAV4 предложат гибридные версии с бензиновым двигателем объемом 2,5 литра и электромотором. Ожидается также наличие модели с подключаемым гибридом (PHEV), которая будет оснащена более мощным электромотором и увеличенной батареей. Эти модели обещают улучшенные показатели пробега на электричестве и экономии топлива.

Несмотря на широкие перспективы гибридных технологий, полностью электрическая версия модели вряд ли появится, так как платформа TNGA-K не поддерживает большие аккумуляторы. Также маловероятно появление модели с водородным двигателем.

RAV4 будет продолжать играть важную роль в глобальном модельном ряду Toyota, так как в прошлом году было продано почти 800 тысяч автомобилей в США.