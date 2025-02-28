Lada Iskra может стать лидером продаж при цене 1,3–1,6 млн рублей

Через несколько месяцев АвтоВАЗ начнет серийное производство нового автомобиля Lada Iskra, который уже называют одной из самых ожидаемых моделей года. Издание «Южный автомобиль» обсудило с автоэкспертом Игорем Моржаретто перспективы этой новинки и возможный ценовой диапазон.

Lada Iskra займет промежуточное положение в модельной линейке компании между Lada Granta и Lada Vesta. Автомобиль создан на глобальной платформе CMF-B от Renault, которая, по словам представителей АвтоВАЗа, была переработана после ухода французского концерна с российского рынка и теперь полностью независима в технологическом плане. Кроме того, производитель локализовал всю электронную инфраструктуру модели и добавил около 400 новых деталей.

По мнению Игоря Моржаретто, успех модели во многом будет зависеть от ценовой политики.

«У Lada Iskra хорошие шансы на популярность, если цена окажется в диапазоне 1,3–1,6 млн рублей. При более высокой стоимости она может потерять конкурентное преимущество. Однако дизайн у модели заметно современнее, чем у других автомобилей АвтоВАЗа, хотя технические характеристики останутся схожими», — отметил эксперт.

На начальном этапе Lada Iskra будет оснащаться двигателями, уже применяемыми в других моделях АвтоВАЗа. В базовой комплектации предусмотрен восьмиклапанный мотор объемом 1,6 литра с мощностью 90 л.с., работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Также предложат вариант с шестнадцатиклапанным двигателем мощностью 106 л.с., который можно будет выбрать с механикой или автоматической трансмиссией.

Эксперт подчеркнул, что старт продаж новой модели будет зависеть от качества сборки, так как при запуске автомобилей часто возникают технические недочеты, что характерно даже для мировых брендов.

На рынок Lada Iskra выйдет в трех вариантах кузова: седан, универсал и кросс-универсал. На данный момент автомобиль завершает этап финальных испытаний и настройки.

Источник — https://ufocar.ru/novosti/ekspert-morzharetto-pri-tsene-1-3-1-6-mln-rublej-lada-iskra-stanet-khitom-prodazh