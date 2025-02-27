Xpeng G6 2025 года выйдет 28 февраля с важными обновлениями

Компания Xpeng Motors анонсировала подробности обновленной версии своего внедорожника G6, который выйдет 28 февраля. Модель 2025 года получит 81 улучшение, включая изменения в дизайне, интерьере и технологии.

Обновленный G6 теперь оснащен новой светодиодной полосой полного охвата «Galaxy Light Wing», которая заменяет предыдущую двухсегментную конструкцию. Эта полоса освещает переднюю часть автомобиля, а логотип Xpeng был перемещен на капот. Внешний вид также включает черные колесные диски в стиле лепестков и небольшой спойлер на корме. Изменения увеличили длину автомобиля до 4758 мм, в то время как другие размеры остались прежними: ширина 1920 мм, высота 1650 мм, колесная база 2890 мм.

В салоне G6 установлена большая информационно-развлекательная система, чем в текущей версии, с плавающим дизайном как у приборной панели, так и центрального экрана. Интерьер напоминает P7+ с центральной зарядной станцией и дополнительными отсеками для хранения. Двери теперь оснащены электронными кнопками для открывания.

Обновленный G6 сохраняет конфигурацию с одним электродвигателем TZ230XY01F30B, который производится на заводе Xpeng в Ухане и развивает мощность 218 кВт, что соответствует характеристикам текущей модели. Информации о версии с двумя моторами пока не предоставлено.

Председатель и генеральный директор Xpeng Хэ Сяопэн заявил, что это обновление представляет собой значительное преобразование. Компания заменит 34% деталей первого уровня сборки и улучшит 81 характеристику. G6 был важной моделью для Xpeng с момента его выхода в июне 2023 года, с начальной ценой 199,900 юаней (27,560 долларов США). Включение модели в каталог Министерства промышленности и информационных технологий Китая в декабре 2024 года открыло путь для официального запуска.

Регистрационные документы обновленного G6 не упоминают о LiDAR, который доступен в более дорогих версиях G6 и G9. Это может свидетельствовать о том, что Xpeng отказывается от использования LiDAR в некоторых моделях, что подтверждается трендом, наблюдаемым в модели P7+. Шпионские снимки обновленного G6 показывают синие огни, которые включаются при активации функции интеллектуального вождения, что указывает на наличие передовых систем помощи водителю.