Kia рассматривает создание семейных электрокемперов на базе модели PV5

Компания Kia изучает возможность производства семейных электрокемперов, основанных на недавно представленном фургоне и MPV PV5. Если исследование подтвердит жизнеспособность проекта, новые модели смогут составить конкуренцию ожидаемой электрокемперу California от Volkswagen.

Глава подразделения PBV Kia, Сангдэ Ким, рассказал Auto Express: «Мы изучаем различные варианты использования автомобилей на рынке. Кемпинговые автомобили являются важной частью потенциального рынка, поэтому мы планируем исследовать этот сегмент с учетом модели PV5.»

По его словам, рассматриваются две версии кемпера: «легкая» версия, вероятно, без кухни, и более серьезная версия с полноценным оборудованием для кемпинга.

Директор по PBV в Kia Europe, Пьер Мартен-Бос, отметил: «Есть также большой рынок, где кемперы создаются сторонними компаниями, и мы рассматриваем возможность партнерства с ними. Важно, чтобы мы учитывали этот рынок.»

Одной из главных проблем для реализации проекта могут стать ограничения по запасу хода электрокемпера. Если он будет основан на платформе PV5, его дальность пробега может составлять около 200 миль. С учетом дополнительного оборудования, как подъемной крыши и двух спальных мест, масса такого кемпера может превышать 2500 кг.

Тем не менее, Kia активно работает над улучшением своей батарейной технологии, и к моменту выхода электрокемпера, возможно, будет улучшена его эффективность и запас хода.

Глава глобального бизнес-планирования Kia, Спенсер Чо, добавил: «Мы приняли стратегическое решение сбалансировать цену и запас хода. Увеличение батареи приведет к росту стоимости, и в нашем бизнесе цена — важный фактор успеха.»

Серия PBV от Kia стартует в Великобритании с модели PV5 в этом году, а в 2027 году планируется запуск более крупной модели PV7.