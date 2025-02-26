Интерьер нового кроссовера Xiaomi YU7: высокие технологии и спортивный стиль

Недавние шпионские снимки предстоящего кроссовера Xiaomi YU7 раскрывают его интерьер, который сочетает в себе современные технологии и спортивную атмосферу. На фото видно футуристическое оформление панели приборов, передовые цифровые интерфейсы и использование высококачественных материалов, что ставит модель в ряд с конкурентами в сегменте электромобилей.

Одной из особенностей интерьера является отсутствие традиционного прибора, замененного Панорамным Head-Up дисплеем (PHUD), который отображает важную информацию на лобовом стекле. Центральная консоль оснащена плавающим экраном мультимедийной системы, чуть меньшим по размеру, чем в седане Xiaomi SU7, что обеспечит лучшую интеграцию с PHUD. В основе системы лежит операционная система HyperOS от Xiaomi, обеспечивающая глубокую связь с другими умными устройствами бренда.

Рулевое колесо с плоским низом, обтянутое алькантарой и карбоновыми вставками, подчеркивает спортивный и роскошный характер автомобиля. Оно оснащено физическими кнопками, среди которых есть кнопка «Boost Mode» для усиленной динамики и кнопка для активации системы помощи водителю (ADAS). В интерьере также используется двухтонкая кожа красного и белого цветов, что придает салону еще больше роскоши. Водительское сиденье оснащено электроподставкой для ног для дополнительного комфорта, а база колес в 3000 мм обеспечивает простор для ног пассажиров сзади.

Среди технологических решений – беспроводные зарядные устройства и электронные дверные ручки. Также на крыше можно заметить интегрированный LiDAR-датчик, что намекает на наличие функций автономного вождения. Кроме того, первые изображения экстерьера показывают стильный, похожий на купе силуэт с скрытыми дверными ручками, панорамной крышей и прозрачными задними фарами в форме буквы U с активным спойлером.

Запуск Xiaomi YU7 намечен на июнь 2025 года, а стартовая цена модели составит около 250 000 юаней (примерно 34 200 долларов США). Ожидается, что кроссовер будет оснащен системой полного привода с двумя моторами мощностью около 500 лошадиных сил. Кроме того, модель получит архитектуру с напряжением 800 В, что обеспечит поддержку быстрой зарядки и запас хода более 700 км. Адаптивная пневматическая подвеска будет сочетать комфорт и динамичные характеристики.

YU7 будет разделять платформенные элементы с моделью SU7 и, вероятно, получит фирменную силовую установку Xiaomi, обеспечивающую быстрые зарядные возможности для дальних поездок. С приближением даты выпуска ожидаются дополнительные подробности о технических характеристиках и возможностях модели.