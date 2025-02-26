Mercedes готовит компактную электрическую версию G-Class

Mercedes разрабатывает новую, более компактную версию своего электрического внедорожника G-Class, которая будет дешевле и доступнее. Вдохновленный ретро-дизайном, новый «baby G-Class» был впервые представлен на мотор-шоу в Мюнхене в 2023 году. Глава компании Ола Келлениус рассказал, что модель будет меньше и более доступной по цене, но при этом сохраняет электрический привод.

Недавно в отчете о технологиях компании было подтверждено, что G-Class получит меньшую версию. Ожидается, что эта модель будет значительно короче текущего G-Class, но при этом сохранит фирменный коробчатый вид и узнаваемую переднюю часть.

Подробности о названии компактной модели пока не раскрыты, но среди зарегистрированных торговых марок Mercedes есть варианты, такие как «G 250» и «G 300», которые могут украсить заднюю часть нового автомобиля.

Внешний вид нового G-Class будет отражать особенности текущей электрической версии, с уменьшенной задней запаской и плоской решеткой радиатора с подсветкой. Новый внедорожник будет легче и компактнее, с более короткой колесной базой, что, как полагают, не повлияет на его внедорожные качества.

Ожидается, что электрокар будет оснащен системой с двумя моторами для полного привода и специальными режимами для внедорожных условий, а его аккумуляторная батарея будет меньшей, чем в текущем G 580 с EQ технологией.

Дизайн интерьера также будет заимствован у старшего собрата, с квадратными воздуховодами и вертикальным расположением водительского кресла.

Хотя точные сроки появления нового электровнедорожника на рынке пока не определены, ожидать его выпуск стоит не раньше 2027 года. Цена на новый G-Class, вероятно, составит около £100,000.