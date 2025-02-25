BMW M4 CS Edition VR46: Особое издание в честь Валентино Росси

BMW представила специальную версию M4 CS VR46 в честь легенды MotoGP Валентино Росси и его культового номера 46. Это ограниченное издание подчеркнуто эксклюзивными изменениями в дизайне и финишной отделке, а также предлагает уникальные механические улучшения и незабываемый опыт для владельцев.

Дизайн и особенности внешности

Изменения во внешности M4 CS VR46 заключаются в замене красных акцентов на желтые, например, на решетке радиатора и тормозных суппортах. Дополнительно появились желтые полосы на спицах колес, внизу крышки багажника и в верхней части окон. Все элементы из углеродного волокна, такие как крыша, зеркала, вставки в бампере, передний сплиттер и задний спойлер, остались неизменными.

Интерьер, вдохновленный Валентино Росси

Внутри все элементы с красной отделкой у стандартной модели M4 CS заменены на желтые. Карбоновые сиденья с черной и синей кожей теперь украшают контрастные желтые строчки, а уникальные подсвеченные пластины VR46 подголовников подтверждают эксклюзивность этой версии. Центральная консоль также выполнена из углеродного волокна, а на подлокотнике выбита цифра, обозначающая номер сборки.

Механические улучшения и опыт владельцев

M4 CS VR46 сохраняет все механические улучшения стандартной версии CS, включая уникальную геометрию подвески, кованые 20- и 21-дюймовые колеса и увеличение мощности до 542 л.с. В отличие от обычных моделей, особая версия будет предлагать владельцам уникальный опыт с Валентино Росси: поездка в Италию с посещением его VR46 Motor Ranch, барбекю и день на автодроме Misano для эксклюзивного опыта BMW M Driver с новыми моделями BMW M.

BMW M4 CS VR46 будет доступна в двух вариантах — Sport и Style. Вариант Sport выполнен в цвете Marina Bay Sans Blue с акцентами Tanzanite Blue, а Style будет выполнен в матовом Tanzanite Blue с контрастными глянцевыми акцентами.

Это ограниченное издание предлагает уникальную возможность для фанатов Валентино Росси стать владельцами эксклюзивного BMW и пережить незабываемые моменты с легендой автоспорта.