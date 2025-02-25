Li Auto представила первый электрический кроссовер i8

Компания Li Auto представила официальные изображения своего первого электрического внедорожника — Li i8. Этот кроссовер стал флагманом новой серии моделей бренда и сочетает в себе элементы дизайна популярных кроссоверов L-серии и футуристичный стиль моделей Li Mega.

Li Auto занимает одну из лидирующих позиций среди китайских брендов на внутреннем рынке, с продажами, превысившими полмиллиона автомобилей в 2023 году. Основным двигателем продаж компании является L-серия, включающая кроссоверы с расширенным диапазоном хода (EREV). В начале 2024 года Li Auto сделала попытку войти в сегмент электрических автомобилей с моделью Mega, но этот шаг оказался неудачным. Теперь компания готова заново попытаться выйти на рынок полностью электрических автомобилей с моделью i8.

Особенности кроссовера Li i8

Первоначально Li Auto планировала запустить модель i8 в прошлом году, и первые шпионские снимки показывали сходство с минивэном Li Mega в плане дизайна. Однако эта модель не оправдала ожиданий, и компания решила внести изменения в стиль i8, приблизив его к успешной L-серии.

Передняя часть Li i8 напоминает Mini-van Li Mega с наклонной линией капота, светодиодной полосой под капотом, фарами в переднем бампере и длинными стойками. Однако i8 имеет скульптурные передние крылья и капот, что делает его более схожим с кроссовером L9.

Задняя часть автомобиля отличается от Mega и больше напоминает модель Li L9 с широкими арками колес и характерной светодиодной полосой на задних фарах. Номерной знак расположен на багажной двери. Задний спойлер и изогнутая крыша остаются от внешнего вида Mega.

Li i8 оснащен черными стойками и крышей, скрытыми дверными ручками, зеркалами и датчиком LiDAR. Передний бампер включает в себя большой прямоугольный воздухозаборник, а также мм-волновой радар и камеру для обзора вокруг. Сзади в крыше установлен двухкамерный датчик в спойлере.

Интерьер и характеристики

Интерьер Li i8 в основном аналогичен другим моделям Li Auto и включает блок из двух 15,3-дюймовых мониторов и рулевое колесо с узким сенсорным экраном. Вместо традиционного приборного щитка в i8 используется проекционный дисплей. Передние сиденья имеют широкую боковую поддержку, однако информация о расстановке сидений пока отсутствует.

Длина Li Auto i8 составляет около 5 метров. Модель будет оснащена новыми самыми разрабатываемыми модулями SiC от Li Auto, массовое производство которых началось 13 февраля. Это позволит улучшить эффективность энергопотребления и обеспечить более тихое вождение. Также Li i8 поддерживает зарядку с мощностью 5C. Позднее к линейке присоединятся кроссоверы i6 и i7. Дополнительная информация о модели будет раскрыта ближе к началу продаж.