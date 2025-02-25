Более 600 специалистов «Газпромнефть-СМ» проходят инновационное обучение

«Газпромнефть – смазочные материалы» совершенствует образовательную инфраструктуру для повышения квалификации сотрудников: в программу обучения интегрированы новые цифровые модули. Компьютерные комплексы полностью моделируют работу производственных установок и позволяют специалистам дистанционно совершенствовать навыки работы с технологическими объектами.

«Развитие производства — это не только модернизация технологий и выпуск новых продуктов, но и системное обучение специалистов. Комплекс цифровых модулей позволяет отрабатывать различные производственные сценарии, исключая вероятность сбоев. Тем самым мы не только повышаем надежность и безопасность объектов, но и создаем условия для профессионального роста сотрудников»,

отметил генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.

По его словам, расширение программы повышения квалификации – часть стратегии профессионального развития персонала. Ранее компания внедрила цифровые модули для обучения управлению процессами производства синтетических базовых масел. Данные мультимедийные решения разработаны ведущими российскими IT-компаниями специально для «Газпромнефть-СМ».

В настоящее время уникальное непрерывное обучение охватывает более 600 специалистов производственного блока компании.