MG IM6, полностью электрический внедорожник, выйдет в Таиланде 24 марта

23 февраля IM Motors сообщила, что версия своего нового электромобиля IM LS6 для зарубежных рынков, получившая название IM6, была отправлена из Шанхайского порта и направляется в Таиланд. Официальный старт продаж модели под брендом MG компании SAIC намечен на 24 марта на Автосалоне в Таиланде.

IM Motors является совместным предприятием SAIC, Alibaba и Zhangjiang Hi-tech.

Давайте ознакомимся с характеристиками версии автомобиля, которая в настоящее время доступна на китайском рынке.

IM LS6 разработан с учетом концепции Gentle Sculpture и был представлен 26 сентября 2024 года. Он выпускается в пяти комплектациях с ценой от 216 900 до 279 900 юаней (30 000 – 38 600 долларов США), обеспечивая диапазон хода по циклу CLTC от 625 до 802 км.

Весь модельный ряд оснащен цифровым шасси Lizard, интеллектуальной системой четырехколесного руля, высокоточным лидаром с ультра-дальним диапазоном, чипом NVIDIA DRIVE Orin и интеллектуальной кабиной, работающей на платформе Qualcomm Snapdragon SA8295P четвертого поколения.

По утверждению IM Motors, система помощи водителю IM AD на 6,7 раза безопаснее, чем вождение человеком. В частности, функция автономной парковки поддерживает более 300 сценариев парковки.

Новый IM LS6 имеет рекордное время разгона с 0 до 100 км/ч – 3,48 секунды, тормозной путь с 100 до 0 км/ч – 33,76 метра, максимальную скорость 252 км/ч и результат на тесте на «оленьем» повороте – 82,7 км/ч.

Доступны версии с задним и полным приводом. Задний привод оснащен электродвигателем мощностью от 216 кВт/450 Нм до 300 кВт/500 Нм и аккумулятором на 75 кВтч, 83 кВтч или 100 кВтч. Полный привод имеет максимальную мощность 579 кВт/800 Нм и аккумулятор на 100 кВтч.

IM LS6 позиционируется как внедорожник среднего размера с размерами 4904/1988/1669 мм и колесной базой 2950 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,237 Cd.