BMW пересматривает сроки начала производства электромобилей Mini в Великобритании

BMW Group пересматривает график начала выпуска полностью электрических автомобилей Mini в Великобритании из-за неопределенности в автомобильной отрасли. В 2023 году компания заявила о планах инвестировать 600 миллионов фунтов стерлингов в производство электрических Mini до 2030 года, с запуском новых моделей в Оксфорде в 2026 году. Однако, как стало известно 22 февраля, компания теперь пересматривает этот план.

Компания Mini сообщила, что работы на заводе в Оксфорде по модернизации для подготовки к выпуску электромобилей продолжаются, но теперь она пересматривает сроки запуска производства, о чем уведомила правительство Великобритании. В заявлении также отмечается, что было принято решение не использовать ранее анонсированную государственную субсидию, однако переговоры о будущем остаются в активной фазе.

Ранее производство электромобилей Mini было перенесено на совместное предприятие BMW и китайской компании Great Wall, что стало разочарованием для Великобритании, стремящейся развить свой сектор автомобилей на батарейках.

Продажа электромобилей не растет такими темпами, как ожидалось. Также отрасль сталкивается с угрозами введения высоких тарифов на импорт автомобилей в США, что добавляет дополнительных проблем. Британская автомобильная промышленность продолжает сокращаться, и проблемы, такие как Брексит и высокие энергозатраты, усугубляют её состояние. В то время как Великобритания стремится стать лидером в производстве электромобилей, она отстает от других стран в создании соответствующих заводов и фабрик для производства батарей.