Chery Fulwin T8 выходит на рынок с гибридным внедорожником от 13 800 долларов

22 февраля Chery официально представила новый подключаемый гибридный внедорожник Fulwin T8 в рамках своей серии T. Автомобиль доступен в 6 комплектациях с ценой от 103 900 до 150 900 юаней (14 300 – 20 800 долларов США). На данный момент предлагается специальная цена в 99 900 юаней (13 800 долларов США) в рамках ограниченной акции.

Fulwin T8 доступен в двух вариантах сидений — на 5 и 7 мест. Он оснащен гибридными системами 1,5L и 1,5T, а также двумя вариантами электрического пробега на чистом электричестве: 65 км и 130 км по стандарту CLTC. 1,5-литровый двигатель развивает мощность 75 кВт (101 л.с.) и 125 Нм, а пятого поколения ACTECO 1,5T двигатель — 115 кВт (154 л.с.) и 220 Нм. В обоих случаях в стандартной комплектации используется передний электрический мотор мощностью 150 кВт (201 л.с.) и 310 Нм, сочетающийся с трансмиссией DHT.

Реальный тестированный запас хода при полном баке и заряженной батарее составляет 2078,6 км, в то время как стандартный заявленный полный пробег по CLTC — 1400 км. Только комплектации с двигателем 1,5T поддерживают быструю зарядку, которая занимает 19 минут для восстановления уровня с 30% до 80%. Медленная зарядка от 10% до 100% занимает 3 часа.

Размеры автомобиля составляют 4730 мм в длину, 1860 мм в ширину и 1747 мм в высоту, с колесной базой 2710 мм. Снаряженная масса — 1879 кг для 5-местной версии и 1907 кг для 7-местной. В конструкции кузова используется 80% высокопрочной стали, из которых 20,6% составляют горячекатанные стали.

В автомобиле предусмотрено 9 подушек безопасности и поддержка 18 функций помощи водителю уровня 2.9, таких как помощь при смене полосы, предупреждения о лобовых и задних столкновениях, адаптивный круиз-контроль и помощь при пробках.

Внутри автомобиля установлена умная панель управления, поддерживающая технологии AI от Chery (Lion 5.0), с 10,25-дюймовой LCD панелью и 15,6-дюймовым центральным экраном с разрешением 2.5K, оснащённым чипом Qualcomm Snapdragon 8155, который запускается за 2 секунды. Также доступны голосовой ассистент, атмосферная подсветка на 256 цветов, Bluetooth, беспроводная зарядка для мобильных телефонов мощностью 50 Вт и аудиосистема Sony на 12 динамиков (включая динамики в подголовниках).

Второй и третий ряды сидений можно сложить, образовав кровать. Объем багажника составляет 1930 литров, а в салоне предусмотрено 32 дополнительных отсека для хранения вещей. Передние сиденья поддерживают обогрев и вентиляцию на 3 уровня, а кресло для пассажира имеет 10-точечный массаж и электрическую подставку для ног.