Maserati GranCabrio снижает цену на £35 тыс. с новым базовым вариантом

Maserati представила новый, более скромный базовый вариант своего элегантного GranCabrio, который отличается не только сниженной ценой, но и уменьшенной мощностью.

Новая версия с двигателем мощностью 483 л.с. будет стоить от £131,325, что на почти £35,000 дешевле модели Trofeo, и предлагает большую ориентацию на характеристики гран-турера.

Хотя Trofeo с мощностью 542 л.с. является впечатляющим автомобилем, мы пришли к выводу, что лишняя мощность не всегда оправдана. Новая версия все равно разгоняется с 0 до 100 км/ч за 4 секунды — всего на 0,2 секунды медленнее Trofeo.

Силовая установка новой модели по сути такая же, как у Trofeo: это 3,0-литровый V6 с двумя турбинами, в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Максимальная скорость составляет 303 км/ч — на 13 км/ч ниже, чем у Trofeo.

Система полного привода с акцентом на заднюю ось помогает обеспечивать отличное сцепление, при этом передние колеса подключаются только при необходимости. Подвеска и система активного изменения высоты остались без изменений.

В плане оснащения между новой моделью и Trofeo нет значительных различий: сохраняются интерьер Maserati с отделкой высокого уровня, система с двумя сенсорными экранами, цифровая приборная панель и дополнительный экран, заменяющий традиционные часы Maserati.

Некоторые элементы, такие как матричные LED фары и стереосистема Sonus Faber, теперь предлагаются за дополнительную плату.

Кроме того, с появлением новой базовой версии GranCabrio в модельном ряду также появились изменения, включая расширение стандартной палитры внешних цветов и новую опцию кожаного интерьера в тёмно-коричневом цвете.

Также был представлен уникальный GranCabrio Trofeo ONE-of-ONE, созданный для конкурса автомобилей в Санкт-Морице, Швейцария. Этот автомобиль получил белые колеса, белую эмблему и светло-голубую трёхслойную покраску.