Audi A5L от SAIC представил ключевые характеристики перед запуском в Китае

Audi A5L, удлиненная версия седана от немецкого автопроизводителя, выпущенная в партнерстве с SAIC, раскрыла основные характеристики в Китае. Этот автомобиль, оснащенный 5-м поколением двигателя EA888, поступит в продажу в середине 2025 года, заменив модель A4L. Колесная база Audi A5L всего на 2 мм короче, чем у Audi A6 C8.

Модель была впервые представлена на Автосалоне в Гуанчжоу в ноябре 2024 года в виде предсерийного образца. 19 февраля совместное предприятие SAIC-Audi подало заявку на лицензию на продажу серийной версии Audi A5L.

Основные характеристики Audi A5L

Audi A5L отличается изысканным дизайном с длинным, плавно изогнутым капотом, наклонной крышей и низкой линией кузова. Благодаря рельефным крыльям автомобиль выглядит более широким. Задняя часть машины оснащена светодиодными фонарями и спойлером в стиле «утки». Важно отметить, что Audi A5L представляет собой традиционный седан, в отличие от глобальной версии A5, которая имеет спортивную заднюю дверь.

Передняя часть нового автомобиля соответствует фирменному стилю Audi, с большой решеткой радиатора и острыми светодиодными фарами. Еще одной особенностью модели являются электрические дверные ручки. Audi A5L будет доступен с тремя вариантами переднего и заднего бамперов.

Размеры Audi A5L составляют 4903 мм в длину, 1883 мм в ширину и 1427 мм в высоту, а колесная база — 2922 мм. Китайский седан на 74 мм длиннее, на 23 мм шире и на 17 мм ниже своей глобальной версии. Колесная база Audi A5L всего на 2 мм короче, чем у Audi A6 C8.

Модель от SAIC-Audi оснащена колесами диаметром 18, 19 или 20 дюймов. Углы подъезда и съезда составляют 13 и 14 градусов соответственно. Вес модели с передним приводом — 1810 кг, а версия с полным приводом весит 1875 кг.

Технические характеристики Audi A5L

Audi A5L оснащен двигателем DXF 2.0 с турбонаддувом от SAIC-Volkswagen Power Battery. Это 5-е поколение двигателя EA888 с максимальной мощностью 150 кВт (201 л.с.), оснащенного генератором стартера на 48 В. Пока нет информации о коробке передач.

Стандартная версия Audi A5L оснащена передним приводом и может развивать максимальную скорость до 240 км/ч, в то время как более тяжелая версия с полным приводом достигает скорости 238 км/ч.