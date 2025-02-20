Германские торговые ассоциации осудили предложенные Трампом пошлины на авто

Берлин — Предложение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на автомобили в размере около 25% вызвало критику со стороны немецкой автопромышленной ассоциации, которая охарактеризовала это как «провокацию». Она призвала Европейский Союз заключить соглашение с крупнейшим экспортным рынком Германии.

Президент ассоциации VDA Хильдегард Мюллер заявила, что использование пошлин в качестве инструмента переговоров — это неверный подход, так как это может привести к глобальному торговому конфликту с негативными последствиями для мировой экономики.

По мнению главы внешней торговли Немецкой торгово-промышленной палаты (DIHK) Волькера Трейера, предлагаемые Трампом пошлины могут значительно ударить по автомобильной промышленности Германии, которая уже сталкивается с трудностями.

Согласно данным VDA и DIHK, около 13% немецкого экспорта автомобилей направляется в США — больше, чем в любую другую страну. Немецкая автомобильная отрасль, включая производителей и поставщиков, также обеспечивает рабочие места для 138 000 сотрудников в США.

Трамп 18 февраля заявил, что планирует ввести пошлины на автомобили в размере 25% и на импорт полупроводников и фармацевтической продукции, при этом ранее он заявлял, что налоги на автомобили вступят в силу с 2 апреля.

«Цепная реакция тарифов между США и ЕС приведет к серьезным последствиям. Протекционизм — не решение, а тормоз для экономического роста с обеих сторон Атлантики», — отметил Трейер.

Автомобильные производители предложили Брюсселю снизить пошлины на импорт автомобилей из США с 10% до 2,5%, что является текущим уровнем пошлин в США, несмотря на отдельную пошлину в 25% на импорт пикапов.

В прошлом году в США было ввезено около 8 миллионов легковых автомобилей и легких грузовиков, что составило примерно половину всех продаж автомобилей в стране. Немецкие автопроизводители, включая BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen, а также азиатские компании, такие как Hyundai, окажутся среди тех, кто пострадает от таких пошлин.

Аналитик компании Morningstar Релла Саскин отметила, что европейским производителям автомобилей будет сложно сохранить свою долю на рынке, поскольку они вряд ли смогут переложить такие пошлины на потребителей или самостоятельно поглотить эти расходы, учитывая уже низкую рентабельность.