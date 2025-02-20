Gordon Murray создаст уникальные суперкаров для избранных клиентов

Подразделение Gordon Murray Special Vehicles (GMSV) будет разрабатывать эксклюзивные автомобили для самых требовательных автолюбителей. Оно будет работать независимо от основного бизнеса группы Gordon Murray и заниматься созданием трех типов уникальных автомобилей: Bespoke, Heritage и Special Vehicles.

Под маркой ‘Special Vehicles’ будут выпускаться ограниченные модели, которые не войдут в основной ассортимент Gordon Murray Automotive (GMA), включая суперкараны T.50 и T.33. Эти модели будут производиться в еще более ограниченных количествах.

Кроме того, GMSV предоставит возможность создания полностью индивидуальных автомобилей по заказу клиентов, с учетом их технических требований. Эти автомобили будут строиться на новой платформе и производиться в очень ограниченных объемах или как единичные экземпляры.

Раздел ‘Heritage’ будет включать в себя воссоздание культовых автомобилей, созданных Гордоном Мюрреем за более чем 50 лет карьеры. Эти модели будут выпускаться как точные продолжения оригиналов или обновленные версии с современными характеристиками.

Первая уникальная модель, созданная на новой платформе GMSV, появится в 2025 году, сообщает генеральный директор группы Гордон Мюррей.