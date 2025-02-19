Трамп анонсировал введение 25% пошлины на автомобили с апреля

18 февраля президент США Дональд Трамп сообщил, что пошлины на автомобили составят около 25%, и добавил, что 2 апреля он расскажет больше об этом. Ранее, 14 февраля, он отметил, что пошлины на автомобили могут быть введены с 2 апреля, когда его кабинет представит отчёты с предложениями по ряду импортных пошлин, в рамках переработки глобальной торговой политики.

Трамп часто отмечал несправедливое, по его мнению, отношение к американским автомобилям на зарубежных рынках. Например, Евросоюз взимает пошлину в 10% на ввоз автомобилей, что в четыре раза больше, чем ставка в 2,5% на легковые автомобили в США. В то же время США взимают 25% пошлины на прибыльные импортируемые пикапы.

Трамп также сообщил, что с апреля могут быть введены пошлины в 25% на фармацевтическую продукцию и полупроводниковые чипы, при этом в течение года тарифы могут быть увеличены.

С момента своего вступления в должность Трамп уже установил 10% пошлину на все товары из Китая, кроме уже существующих пошлин. Он также анонсировал, но затем отложил на месяц введение 25% пошлины на товары из Мексики и неэнергетические импорты из Канады. Также 12 марта вступит в силу 25% пошлина на все импортируемые сталь и алюминий. На прошлой неделе Трамп поручил экономической команде разработать планы для взаимных пошлин с каждой страной, которая обкладывает пошлинами американские товары.