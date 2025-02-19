Volvo XC60 2025: новый дизайн, увеличенный экран и улучшенная технология

С момента своего появления в 2017 году вторичный Volvo XC60 стал самым продаваемым автомобилем шведской марки. Новая версия, которая сохраняет статус популярного среднеразмерного внедорожника, получила более стильный внешний вид, увеличенный сенсорный экран и более продвинутую технологию.

Аналогичные обновления в прошлом году были применены и к семиместному XC90. Среди изменений — новая решетка радиатора с диагональными планками и знаковый значок Volvo в центре. Также появились новые варианты дизайна легкосплавных колес, затемненные задние фонари и новые цвета кузова: Forest Lake, Aurora Silver и Mulberry Red.

Внутри XC60 теперь оснащен 11,2-дюймовым центральным экраном, который стал не только больше, но и четче. Новый процессор Snapdragon позволяет увеличить скорость работы системы в два раза, а графика генерируется в 10 раз быстрее, чем у предыдущей модели.

Интерфейс стал более удобным, требуя меньше касаний для доступа к нужному меню, что помогает водителю меньше отвлекаться. Также он стал более персонализированным для каждого пользователя. Встроенные сервисы Google Maps и Google Assistant, а также доступ к приложениям через Google Play и возможность обновлений по воздуху делают систему еще более функциональной. Для пользователей iPhone доступна поддержка Apple CarPlay, а также улучшена беспроводная зарядка.

Также обновлена шумоизоляция в салоне, благодаря чему в XC60 стало тише. Дополнительные отделения для хранения и переработанные подстаканники делают салон более практичным. Используемые материалы на панели приборов, дверных панелях и сиденьях придают интерьеру современный вид. В дополнение установлена новая система очистки воздуха от Volvo.

Для любителей качественного звука предусмотрена опциональная аудиосистема Bowers & Wilkins, а также возможность установки пневмоподвески и ламинированных стекол.

Что касается моторов, ожидается, что обновленный XC60 будет предложен с теми же вариантами силовых установок, что и предыдущая модель: один мягкий гибрид и два подключаемых гибрида. Все они оснащены 2.0-литровым четырехцилиндровым двигателем, а для PHEV предусмотрен аккумулятор на 18,8 кВт·ч, который обеспечит до 82 км пробега на электротяге.