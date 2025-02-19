«Газпромнефть-СМ» поддержала создание Музея природы в Омске

На территории природного парка «Птичья гавань» в Омске начал работу Музей природы, созданный при поддержке «Газпромнефть — смазочные материалы». В экспозицию вошли десятки экспонатов, посвященных уникальной флоре и фауне региона, а также большая интерактивная карта области.

Одним из ключевых направлений работы музея стала орнитология. Здесь собраны сведения о птицах, обитающих в Омской области, включая редкие виды, внесенные в Красную книгу. Гостям музея предлагают познакомиться с моделями птичьих гнезд, редкими растениями и образцами почвы.

Генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец подчеркнул важность подобных инициатив: «Наша цель – создать условия, в которых человек может ощутить, насколько богат мир вокруг, и понять свою роль в его сохранении».

Начальник отдела научно-исследовательской деятельности парка Ирина Швидко отметила, что работа по формированию музейной коллекции продолжается. «Мы стремимся собрать как можно больше ценной информации, и благодаря поддержке «Газпромнефть-СМ» нам удается популяризировать экологическое знание среди жителей региона», — сказала она.