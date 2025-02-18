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Li Auto готовит выход флагманского электрокроссовера i8 на рынок Китая

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Li Auto готовит выход флагманского электрокроссовера i8 на рынок Китая Li Auto готовит выход флагманского электрокроссовера i8 на рынок Китая

Название нового электрокроссовера Li Auto i8 подтверждено, и компания начала подготовку к съемкам рекламного ролика. Этот автомобиль станет частью модельного ряда бренда в 2025 году, когда Li Auto планирует активно закрепляться на рынке полностью электрических автомобилей. Кроссовер оснащён SiC-энергомодулем собственной разработки, поддерживает зарядку 5C и отличается стильным дизайном.

Li Auto, известный китайский производитель, занимается выпуском электромобилей с увеличенным запасом хода с 2018 года. В прошлом году компания впервые попробовала себя в сегменте полностью электрических авто с минивэном Mega, однако его продажи оказались низкими — за год было реализовано 10 798 единиц. После этого запуск трёх электрических кроссоверов был перенесён с 2024 на 2025 год.

На данный момент подтверждено, что новый флагманский кроссовер получит название i8. Съемки рекламного видео для этой модели пройдут в аэропорту Чжанцзякоу в провинции Хэбэй. По утечкам внутренней документации, Li i8 будет представлен в белом цвете, который станет основным для промо-материалов.

Li Auto готовит выход флагманского электрокроссовера i8 на рынок Китая

Характеристики Li Auto i8

Кроссовер i8 продолжает дизайнерскую линию модели Mega, включая наклонные передние стойки кузова, покатую линию крыши и скрытые дверные ручки. Под лобовым стеклом находится светодиодная полоса, а на крыше установлен датчик LiDAR. Длина автомобиля составляет около пяти метров.

Li Auto начала массовое производство SiC-энергомодулей 13 февраля. Этот модуль обеспечивает более тихое движение и высокую энергоэффективность. Также i8 поддерживает зарядку 5C, что сокращает время зарядки. В будущем линейка i-серии будет дополнена кроссоверами i6 и i7.

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