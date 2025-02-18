Honda готова возобновить переговоры о слиянии при смене главы Nissan

Honda может вернуться к обсуждению слияния с Nissan, если генеральный директор Nissan Макото Учида уйдёт с поста, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники.

Ранее крупнейшие японские автопроизводители после Toyota – Honda и Nissan – вели переговоры о создании компании с рыночной капитализацией около $60 миллиардов. Причиной стали слабые позиции Nissan в сегменте гибридов на рынке США и усиление конкуренции со стороны китайских автогигантов. Однако переговоры сорвались на прошлой неделе.

Учида, находящийся под давлением совета директоров Nissan и партнёра компании Renault, выразил желание оставаться на посту до 2026 года. Тем не менее обсуждения его возможного ухода уже начались. Сообщается, что разрыв переговоров с Honda усилил критику в адрес руководителя.

Honda, в свою очередь, готова продолжить диалог с Nissan при новом руководстве, которое сможет эффективно справляться с внутренними разногласиями. Глава Honda Тошихиро Мибе заявил, что компания не намерена прибегать к враждебному поглощению.

Слияние, если оно состоится, могло бы улучшить позиции обеих компаний, считают аналитики. Mitsubishi, в которой Nissan является основным акционером, также может выиграть от сотрудничества, поскольку это позволит снизить зависимость от Nissan.

Акции Mitsubishi Motors подскочили на 8,6% после сообщений о готовности Honda возобновить переговоры. Аналитики считают, что трёхсторонний альянс Honda, Nissan и Mitsubishi укрепил бы их позиции в Юго-Восточной Азии и в условиях растущей конкуренции на мировом рынке.