XPeng X9: роскошный электрокар с семью местами выходит на рынок Великобритании

XPeng готовится представить в Великобритании свой семиместный премиальный электромобиль X9 до конца текущего года. Новая модель призвана конкурировать с такими авто, как Lexus LM и Volkswagen ID. Buzz, а также с широким спектром других электромобилей, включая семиместные кроссоверы вроде Kia EV9 и представительские лимузины, такие как BMW i7.

Дизайн X9 выполнен в футуристическом стиле и включает 17 аэродинамических решений, которые обеспечивают коэффициент сопротивления воздуха 0,27. По заявлению компании, запас хода достигает 436 миль, хотя этот показатель основан на китайских тестах CLTC и может отличаться от европейских стандартов WLTC.

Электромобиль оснащён двухмоторной системой полного привода, выдающей 469 л.с. и 640 Нм крутящего момента. Это позволяет автомобилю разгоняться до 62 миль в час за 5,7 секунды, что сопоставимо с характеристиками Porsche Macan Electric.

Максимальная мощность зарядки X9 достигает 330 кВт, что является одним из лучших показателей среди современных электромобилей. За 10 минут зарядки можно пополнить запас энергии на значительное расстояние. Умная система теплового управления повышает дальность хода зимой на 15% и снижает энергопотребление кондиционера на 50%.

Среди особенностей автомобиля – адаптивная пневмоподвеска, система управления задними колёсами с радиусом разворота 10,8 метра, «невесомые» откидные кресла, 23 динамика аудиосистемы и выдвижной экран диагональю 21,4 дюйма для пассажиров второго ряда. Также предусмотрена возможность складывания задних сидений одним нажатием кнопки, что увеличивает объём багажного отделения до 2554 литров – достаточно для перевозки 29 ручных чемоданов.

Планы XPeng для Великобритании

Ранее на британский рынок уже вышел электрический кроссовер XPeng G6, который стоит от £39,990 и конкурирует с Renault Scenic, Ford Explorer и Skoda Enyaq. Он предлагает запас хода до 354 миль и широкий набор стандартного оборудования, включая 15-дюймовый сенсорный экран, камеру кругового обзора, панорамную крышу, подогрев и вентиляцию передних сидений, а также мощную аудиосистему.

В будущем компания планирует расширить линейку автомобилей в Великобритании, включая новые модели, такие как G7 и флагманский внедорожник G9. Первые дилерские центры XPeng откроются в марте, а к концу года их число должно достигнуть 20.