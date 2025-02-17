BYD Han L: электрический седан с мощностью 1,086 л.с. и запасом хода 601 км

Китайский регулятор раскрыл данные о запасе хода электрического седана BYD Han L с двумя моторами и полным приводом мощностью 810 кВт (1,086 л.с.). Согласно тестам, модель может проехать 601 км на одной зарядке по стандарту CLTC. В свою очередь, версия с задним приводом и мотором мощностью 500 кВт (670 л.с.) имеет запас хода 701 км.

BYD Han L оснащён батареей LFP емкостью 83,2 кВтч, разработанной дочерней компанией FinDreams, вес которой составляет 640 кг. Кроме того, автомобиль поддерживает зарядку через два порта одновременно, что позволяет зарядить его с 16% до 100% всего за 24 минуты, даже при температуре до -30°C.

Максимальная мощность нового электродвигателя достигает 580 кВт, что позволяет ускоряться до 100 км/ч всего за 2,7 секунды. В Китае цена на модель стартует от 300 000 юаней (41 350 долларов США). BYD также предлагает гибридные версии с электродвигателем мощностью 200 кВт и батареей на 29,5 кВтч, обеспечивающие запас хода от 145 до 170 км по циклу CLTC.

BYD Han L отличается размерами 5050/1960/1505 мм и колесной базой 2970 мм. Внутри модель предлагает простор для пассаж