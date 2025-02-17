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Toyota представила третье поколение водородной топливной ячейки

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Toyota представила третье поколение водородной топливной ячейки

Компания Toyota анонсировала новое третье поколение топливной ячейки, продолжая своё обязательство по развитию водородных автомобилей. Несмотря на то, что такие автомобили остаются нишевым продуктом, новый разработанный системой улучшена по производительности и топливной эффективности, а также снижены затраты на её производство.

Эта система предназначена как для пассажирских, так и для коммерческих автомобилей, с учётом отзывов пользователей, что позволило улучшить её долговечность и эффективность. Новый блок в два раза долговечнее прежнего, а его эффективность на 20% выше, что увеличивает пробег на одной заправке, который у Toyota Mirai составляет 400 миль.

Тем не менее, продажа водородных автомобилей, таких как Mirai, в Великобритании остаётся ограниченной — с момента выпуска в 2015 году было продано всего 232 единицы. Основной проблемой остаётся нехватка заправочных станций — их всего девять.

Toyota утверждает, что новая система может быть применена не только в легковых автомобилях, но и в коммерческом транспорте, а также в таких областях, как стационарные генераторы, железные дороги и судоходство. Новая система будет доступна на рынках Европы, Северной Америки и Китая.

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